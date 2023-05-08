إصابة 3 طالبات في الإعدادية بتسمم بسبب ساندويتشات حواوشي بالدقهلية

أصيبت 3 طالبات في الصف الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية، بأعراض التسمم الغذائي عقب تناولهن ساندويتشات «حواوشي» من أحد المحلات في مدينة بلقاس، وبعدها شعرن بالإعياء حتى وصلن إلى الإغماء، وجرى نقلهن إلى مستشفى بلقاس المركزي، وتحويلهن إلى مركز السموم بجامعة المنصورة، لاتخاذ الإجراءات الطبية لعلاجهن، إلى أنّ استقرت حالتهن الطبية.

بلاغ بتسمم 3 طالبات في الشهادة الإعدادية

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من أهالي 3 طالبات في الشهادة الإعدادية، بإصاباتهن بأعراض التسمم الغذائي عقب تناولهن ساندويتشات حواوشي من أحد المطاعم في مدينة بلقاس، وجرى نقلهن إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من: «سمر. م. م»، و «يارا.أ.إ.»، و «دعاء. أ. ا» أعمارهن جميعًا 14 عامًا، ومقيمون في مدينة بلقاس، وصلن إلى مستشفى بلقاس المركزي في حالة إعياء شديد وبسؤالهن، أكدن تناولهن لساندويتشات حواوشي عقب انتهاء درس خصوصي.

وأكدت «س. أ» والدة إحدى الطالبات، أنّ الطالبات الثلاثة في الصف الثالث الإعدادي، وفي أثناء ذهابهن إلى حصة درس خصوصي، اشترين ساندويتشات حواوشي وسعر الساندويتش 15 جنيهًا، وبعد انتهاء الحصة، تناولن الطعام لأنهن سيواصلن بعدها حصة درس أخرى.

نقل الطالبات إلى مركز السموم بجامعة المنصورة

وأضافت الأم لـ«الوطن»، أنه بعد تناولهن ساندويتشات الحواوشي، بدأت البنات في الشعور بالمغص والترجيع وزادت الحالة إلى الإغماء، وجرى نقلهن إلى مستشفى بلقاس المركزي، وهناك أجروا بعض الإسعافات الطبية، وخرجن، إلا أنهن شعرن بعدها بالإعياء الشديد، وبعرضهن علي طبيب في عيادة خاصة أمر على الفور بنقلهن إلى مركز السموم بجامعة المنصورة.

وأضحت أنه في مركز السموم، جرى عمل بعض الإجراءات والأدوية، وتحويل الطالبات إلى مستشفى الأطفال الجامعي، وحالتهن حاليا مستقرة إلا أنّ الألم لا يزال يلازمهن: «شوفنا الموت بعنينا، وولادنا كانوا بيروحوا مننا، والحمد لله أنهم عرفونا بدري وقدرنا ننقذهم، لو كانوا أخفوا أعراض التسمم عننا كانوا راحوا فيهم، لكن قدرنا نتحرك سريعا وننقذهم».

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.