إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم في بني سويف بعد تناولهم وجبة «أرز بلبن»

أصيب 4 أشقاء، اليوم الثلاثاء، باشتباه تسمم غذائي، بقرية بقرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، عقب تناولهم وجبة «أرز بلبن» داخل منزلهم، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

إصابة 4 أشقاء باشتباه تسمم

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 4 أشقاء، بحالة إعياء واحتمالية تعرضهما لاشتباه تسمم غذائي في قرية غياضة الشرقية بمركز ببا جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، حيث تبين أن المصابين يعانون من اشتباه تسمم غذائي

وتبين أن المصابين هم «مي . ع . ص»، 11 سنة، مقيمة في قرية غياضة الشرقية بمركز ببا، وأشقائها «علياء»، 9 سنوات، و«ريماس»، 3 سنوات، و«صلاح»، 6 سنوات.

وتبين أن المصابين تناولوا وجبة أرز بلبن داخل منزلهم، وجار اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة.