القصة الكاملة لحالات تسمم البوظة بقنا.. من السوق إلى المستشفيات

قبل ساعات قليلة من انتهاء سوق الجمعة أمس في مركز أبوتشت وبالتحديد على الطريق الواقع بين قريتي أبوشوشة والعضاضية في دائرة المركز، وبدأت المستشفيات في أبوتشت ونجع حمادي وفرشوط، استقبال المواطنين ومن بينهم أطفال بسبب تناولهم مشروب البوظة الفاسد من أحد الباعة الجائلين في السوق، حتى وصل عدد المصابين إلى نحو 400 شخص، جميعهم خرجوا من المستشفيات، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بائع البوظة وبحوزته كميات كبيرة منها.

البوظة.. خروج المصابين بالتسمم الغذائي

وقالت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، في بيان لها اليوم، إن جميع المصابين بالتسمم الغذائي من قرية العضاضية وأبوشوشة خرجوا جميعا من مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، شمال محافظة قنا، بعد تلقيهم العلاج اللازم من قبل الفرق الطبية.

وتابعت، إن المديرية والفرق الطبية والدكتور راجي تاوضروس، ظل متابع حتى صباح اليوم الحالات المحتجزة حتى أن خرجت بعد استقرار حالتهم الصحية.

وكشفت أن المستشفيات الثلاثة كانوا يستقبلون المصابين حتى وقت متأخر من الليل، ولا توجد حالات حاليا، موضحا أن هناك فرق طبية تحت الطوارئ لاستقبال أي حالات أخرى.

وكانت غرفة العمليات في محافظة قنا، تلقت أمس، بلاغات بوجود حالات إعياء شديد وقئ، بسبب التسمم الغذائي لتناولهم مشروب البوظة الفاسد، حتى وصل عدد المصابين 400 شخص من بينهم 187 طفلا، في سوق الجمعة بجوار قرية العضاضية في أبوتشت.

التحقيق مع بائع البوظة المسمومة بقنا

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً، يفيد القبض على بائع متجول بحوزته 4 براميل من مشروب البوظة المخمور، وكان يبيع بعضها في سوق الجمعة في أبوتشت، والمتسبب في تسمم غذائي لعدد كبير من المواطنين.

ورفعت مديرية الصحة والسكان في محافظة قنا، الطوارئ في مستشفيات قنا لاستقبال المصابين من البوظة المسمومة، حيث قررت دعم المستشفيات بفرق طبية أخرى لمساعدتها.

وتجرى جهة التحقيق مع البائع المتجول، وقررت أخذ عينات من البوظة المضبوطة لتحليلها في معامل الصحة، حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.