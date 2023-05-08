أعلنت وزارة الخارجية السعودية خطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية 2023، وذلك في 7 دول مختلفة ضمن المرحلة الأولى من الخدمة، فى إطار جهود الدولة لإلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد، والاستعانة بالتأشيرة الإلكترونية، التي يجري من خلالها قراءة كل البيانات الخاصة بحاملها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

خطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية 2023

وفي هذا السياق، تكشف «الوطن» ضمن الموضوعات التي تنشرها وتهم القراء، خطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية 2023، وهي كالتالي:

- يجب على المتقدم الذي يرغب في معرفة خطوات الاستعلام عن التأشيرة الإلكترونية لدخول السعودية 2023، الدخول على منصة التأشيرات «إنجاز» التابعة لوزارة الخارجية السعودية، وهو:

https://visa.mofa.gov.sa/VisaPerson/GetApplicantData

- يقوم المتقدم بتسجيل الدخول من خلال الضغط على أيقونة مستخدم جديد.

- يختار المتقدم نوع التأشيرة الإلكترونية الذي يرغب فيها، سواء كانت عمل، أو إقامة، أو زيارة.

- إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

- رفع المستندات المطلوبة مثل الصورة الشخصية للمتقدم وجواز السفر الخاص التابع له.

- يضغط المتقدم على أيقونة إكمال الطلب، ويحصل على رقم الطلب يرجى الاحتفاظ بيه.

- يدفع رسوم التأشيرة الإلكترونية عن طريق المنصة الإلكترونية «إنجاز»، التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

- يمكن الاستعلام عن قبول التأشيرة الإلكترونية من خلال منصة التأشيرات «إنجاز»، بعد إدخال رقم الطلب الذي احتفظ بيه المتقدم والهوية.

التأشيرة الإلكترونية السعودية

يذكر أن خدمة التأشيرة الإلكترونية السعودية جرى تفعيلها في 7 دول، وهي «مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية بنجلاديش الشعبية، والهند، وإندونيسيا، والفلبين»، وذلك في إطار جهود السعودية لرفع وتطوير الخدمات القنصلية، عن طريق تجديد آليات منح التأشيرات الخاصة بالعمل أو الإقامة أو الزيارة للمملكة.