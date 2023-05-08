«العلمين الأهلية» تفتح باب القبول لطلاب الشهادات المعادلة

أعلنت جامعة العلمين الدولية الأهلية المصرية، فتح باب التقدم المباشر للالتحاق ببرامجها المتميزة للعام الدراسي (2023-2024) اعتبارًا من الغد، للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية للعام الحالي أو السابق، والحاصلين على شهادة الثانوية العامة العام السابق، طبقا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وتشمل الشهادات المعادلة «التعليم الأزهري، وشهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، والشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، والشهادات العربية».

وأوضحت الجامعة، أنّ التقديم يكون إلكترونيا عن طريق الرابط المخصص لذلك، ويمكن التعرف على تفاصيل الحد الأدنى للقبول والبرامج الأكاديمية المتاحة وإرشادات التسجيل عن طريق الرابط، كما يمكن للطلاب الحضور إلى مقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة حال الحاجة للحصول على المساعدة لملء استمارة التقدم، علما بأنّ القبول للطلبة المستوفين شروط التقدم سيكون بأسبقية التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة، وحتى نفاذ الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.