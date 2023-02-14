جامعة العلمين الدولية تستقبل وفدًا من جامعة «ڤيرچينيا تك» الأمريكية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية عقد الجامعات المصرية شراكات مع كُبرى الجامعات الأجنبية المرموقة، وتعزيز سبل وآليات التعاون معها للاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها هذه الجامعات، للارتقاء بالمستوى التعليمي والأكاديمي للجامعات المصرية.

مجالات التعاون

وفي هذا الإطار، استقبلت جامعة العلمين الدولية برئاسة الدكتور عصام الكردي، وفداً من جامعة «ڤيرچينيا تك»، الأمريكية، لمُناقشة سُبل التعاون المُمكنة في عدة مجالات وعلى رأسها علوم وهندسة الحاسبات، الهندسة الكهربية والمعمارية والفنون والتصميم.

واستقبل الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية الذي ضم كل الدكتور دوشان برويفيتش الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية والحاسب بالجامعة والدكتور ميليا برويفيتش الأستاذ بقسم العمارة بالجامعة.

جولة داخل الجامعة

وعلى هامش اللقاء، أجرى الوفد جولة داخل أروقة الجامعة، شملت الجولة زيارة كلية علوم وهندسة الحاسبات، وكلية الهندسة، بالإضافة إلى زيارة كلية الفنون والتصميم حيث شاهدوا المعامل والقاعات الدراسية والتجهيزات التي تتمتع بها الكلية.

وأعرب وفد جامعة ڤيرچينيا تك الأمريكية عن إعجابهم الشديد بإمكانات جامعة العلمين الدولية، وأشادوا بالإمكانيات والمُقومات المتطورة التي تتمتع بها الجامعة، والتي تُضاهي كُبرى الجامعات العالمية المرموقة.

حضر اللقاء من جانب جامعة العلمين الدولية، د. مصطفى النعناعي عميد كلية علوم وهندسة الحاسبات، ود. صفاء عبدالسلام عميد كلية الفنون والتصميم، ود. ريمون إسكندر مدير البرامج بكلية الهندسة، ود. محمد عبدالكريم مدير مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة،