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 فوز طلاب جامعة العلمين بالمركز الأول في مسابقة بجامعة فيرجينيا الأمريكية

كتب:

أحمد أبوضيف
12:42 م | الخميس 27 أبريل 2023
وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات الدولية؛ لصقل مهاراتهم وخبراتهم وتطوير معارفهم، من خلال الاحتكاك بمختلف المستويات العلمية، ما يساهم في تأهيل الطلاب للمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

جامعة العلمين الدولية 

وقدم الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية التهنئة لطلاب برامج علوم وهندسة الحاسب المُشاركة في مشروع Graph Your Data والفائز بالمركز الأول في مسابقةVTURCS-Virginia Tech Undergraduate Research in Computer Science بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على مستوى ما يقرب من 40 مشروعًا شاركوا في المسابقة.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه شارك في المشروع من الجانب المصري، الطالب مؤمن أيمن محمد (برنامج علوم ذكاء الاصطناعي)، والطالب يوسف طارق علي (برنامج هندسة البرمجيات)، والطالب أحمد مصطفى بسيوني (برنامج هندسة البرمجيات)، ومن الجانب الأمريكي، الطالب جينيت شاه، والطالبة شاليني دوبي.

ويعُد المشروع الفائز ضمن 3 مشروعات مُشتركة يتم تنفيذها من طلاب علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين الدولية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية هذا العام، تحت إشراف د. محمد صيام من جامعة فيرجينيا تك ودكتور إسلام الجداوي من جامعة العلمين الدولية.

مشروع فرجينيا تك يُسلط الضوء على المشروعات البحثية للطلاب

يذكر أن برنامج فرجينيا تك للبحوث الجامعية في علوم الكمبيوتر (VTURCS) يُسلط الضوء على المشروعات البحثية للطلاب خلال العام.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.