إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب «ميكروباص» بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق المحمودية دمنهور، وجرى نقلهم إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق دمنهور المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد عماد عفيفي، 20 سنة، أريمون، سالم إبراهيم صقر، 68 سنة، السيد أنور عبده، 59 سنة، محمود عبده شريف، 61 سنة، جميعهم مقيمي قرية أريمون بمركز المحمودية، مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى المحمودية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.