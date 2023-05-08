أستاذ اقتصاد: الدولة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح إلى 70%

قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ القمح يعد المحصول الاستراتيجي رقم 1 في ملف الأمن الغذائي، ولذلك ينال اهتماما كبيرًا من الدولة المصرية فيما يتعلق بالإنتاج والتوريد، مشيرا إلى أن مصر تنتج نحو 45% من الاستهلاك المحلي من القمح والبالغ 21 مليون طن في الوقت الحالي، ونستورد باقي احتياجاتنا.

رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح

وأضاف «صيام»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن مصر تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 45% إلى 70% في مدى زمني 3 سنوات من الآن، فضلا عن تركيزها على ملف التوريد والتخزين الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بالتوريد من وقت زراعة القمح، من بينها إعلان سعر ضمان يبلغ 1250 جنيها، وهذا السعر يزيد بزيادة سعر الاستيراد تبعًا للسعر العالمي وقت الحصاد، وهذا ما حدث بالفعل إذ وصل سعره إلى 1500 جنيه حسب النقاوة.

سعر القمح عند أعلى درجة نقاوة

وتابع، أن سعر القمح وصل إلى 1500 جنيه عند درجة النقاوة العالية التي تبلغ 23 ونص قيراط، ويقل 25 جنيها مع كل درجة أقل، وهذا السعر مشجع للمزارعين حتى يحرصوا على زراعة القمح.