رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط شخصين لحيازتهما سلاح أبيض وكمية من الحشيش في القاهرة

كتب:

محمد بركات وحسن سمير
11:07 ص | الخميس 23 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

  عقب تقنين الإجـراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر مخدر الحشيش– 2 هاتف محمول - مبلغ مالى – سلاح أبيض ) .

   بمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

     تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تكشف ملابسات اعتداء طالب على زميله في الغربية

«الداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم في مديرية أمن الدقهلية

«الداخلية» تضبط 174 قطعة سلاح ناري و378 قضية مخدرات في 24 ساعة

«الداخلية» توزع مساعدات عينية على المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة
بقلم محمد بركات وحسن سمير