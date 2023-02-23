ضبط شخصين لحيازتهما سلاح أبيض وكمية من الحشيش في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة متخذان من دائرة قسم شرطة عين شمس مكاناً لممارسة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجـراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما وعُثر بحوزتهما على ( كمية من جوهر مخدر الحشيش– 2 هاتف محمول - مبلغ مالى – سلاح أبيض ) .

بمواجهتهمـــا إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائهما ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهما الإجرامى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .