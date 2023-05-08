«التعليم»: عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين بالمدارس اليابانية نهاية مايو

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غلق باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2023- 2024، موضحة أنه سيتم التواصل مع المتقدمين نهاية مايو الجاري.

المقابلات الشخصية بالمدارس اليابانية

ووجهت المدارس المصرية اليابانية، رسالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «تشكر أسرة المدارس المصرية اليابانية كل المتقدمين من طلاب أو معلمين ونحيطكم علمًا بأنَّه سيتمّ التواصل مع المقبولين مبدئيا لعمل المقابلات الشخصية في نهاية شهر مايو الجاري من خلال الهاتف أو الإيميل الإلكتروني».