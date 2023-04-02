«التعليم» تعلن شروط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2023-2024، بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا، مشيرا إلى أنّ التقديم إلكترونيًا لرياض الأطفال مستوى أول KG1.

شروط وقواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط وقواعد التقديم في المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي 2023-2024، كما يلي.

- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية المتاحة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس.

- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية من أبوين مصريين وفقا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.

ترتيب سن المتقدمين في أول أكتوبر

- يشترط أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها ويكون القبول حسب ترتيب سن المتقدمين للمدرسة في أول أكتوبر من عام 2023.

- في حالة تواجد مدرستين في نطاق جغرافي واحد، يتم التقدم علي النطاق بالكامل ويحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء علي القواعد المعمول بها وخطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس والتلاميذ.

- يشترط الإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي القريب المتقدم له حفاظا على سلامة وراحة الطلاب.

- لا يتم تقديم خدمة توصيل الطلاب أو الوجبات على مستوى المصرية اليابانية.