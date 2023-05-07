توضيح من «التعليم» بشأن امتحانات أولى وتانية ثانوي: يحق للطالب تغيير الإجابة

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يحق لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي التغيير بين الإجابات مباشرة على المنصة في امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بدون اللجوء لأي خطوة إضافية كما هو معتاد.

لا تغيير في امتحانات النقل

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، على جروب حوار مجتمعي، أنه لا يوجد أي تغييرات في نظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت، ورجاء عدم تداول أي محتوى أو منشورات تتسبب في حالة تشكك أو جدل دون الرجوع للمصادر الرسمية.

تغيير الإجابات

وأضاف زلطة أن المنشور الذي تم تداوله بعدم أحقية الطالب بتغيير الإجابات بعد حلها على المنصة إلا بعد إجراء بعض الخطوات والضغط على سلة المهملات بالمنصة غير صحيح بالمرة، مطالبا أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأوضح متحدث «التعليم» أن علامة سلة المهملات الموجودة أسفل الشاشة الهدف منها إمكانية لجوء الطالب إليها في حال تشككه من الإجابة لمسح إجابة السؤال والعودة له لاحقا كما هو متعارف عليه.