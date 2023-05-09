إنتاج وفير لمحصول الكوسة في المنوفية.. الكيلو بـ4 جنيهات واشتري «أبو زهرة»

وسط أجواء الفرحة بدأ المزارعون في محافظة المنوفية، حصاد محصول الكوسة، والذي يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج بخلاف الأعوام السابقة، ويتم حصاد المحصول كل يوم، حيث إن الشتلات تنتج يوميا جزءا من الإنتاج يتم حصاده أولا بأول ويتم بيعه مباشرةً للتجار ومنه إلى المواطنين، ويقدم المزارعون نصائح لمن يشتري الكوسة في المنزل أن يكون بها الزهرة وهي الدليل على أن المنتج طازج وحديث.

أسباب زيادة إنتاجية محصول الكوسة في المنوفية

وقال علي النفيلي، أحد المزارعين في المنوفية، إن محصول الكوسة هذا العام ممتاز، وحقق إنتاجية غير مسبوقة، وهو ما جعل هناك وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق، وأدى ذلك إلى انخفاض سعره كيلو الكوسة بشكل كبير، فبعد أن بدأ سعر الكيلو من 10 إلى 20 جنيها انخفض السعر إلى الكيلو بـ4 جنيهات، وفي النهاية يصب في مصلحة المواطنين.

وأضاف النفيلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب في زيادة إنتاجية محصول الكوسة هذا العام هو الطقس والمناخ المستقر حتى الآن وعدم دخول فصل الصيف بقوة مرة واحدة واستمرار الأجواء المعتدلة ساهم بقوة في زيادة معدلات الإنتاجية والتي لم نشهدها خلال السنوات الماضية.

وأكد عبدالمنعم سعيد، أحد المزارعين في المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محصول الكوسة هذا العام كبير مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الطقس الجيد، مؤكدا أن الزيادة في الإنتاجية ساهم في خفض سعر الكوسة في مصر وساهم في توفيرها للمواطن بسعر منخفض، مؤكدا أن محصول الكوسة مهم لكل بيت سواء في المحشي أو في الأكلات المتنوعة الأخرى.

حصاد محصول القمح يكون كل يوم

وقدم سعيد نصائح لربات البيون اللاتي يشترين الكوسة من السوق أن يكون الكوسة بها الزهرة وهي الدليل على أن المنتج طازج وحديث، مشيرا إلى أن محصول الكوسة يتم جمعه كل يوم وفي حال عدم جمعه في يوم يجد المحصول أصبح غير صالح لأن حجمه يكبر أربعة أو خمسة أضعاف الحجم الطبيعي في يوم واحد، وهو ما يؤدي إلى عدم استخدام هذا النوع.

التركاوي: إنتاجية محصول الكوسة هذا العام كبير

وأكد المهندس محمد التركاوي، مدير مديرية الزراعة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن محاصيل الخضروات تلقى اهتماما كبيرا من الدولة، مؤكداً أن مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية تتواصل بشكل مستمر مع المزارعين وعمل التوعية اللازمة، مشيرا إلى أن إنتاجية محصول الكوسة هذا العام كبيرة في محافظة المنوفية.

وتهتم وزارة الزراعة، بالحصول على أجود أنواع التقاوي، بحسب بيان لها، والتي تدر محصولا كبيرا وإنتاجية وفيرة، واستطاعت استنباط وتسجيل 26 صنفا وهجينا لـ10 محاصيل خضر رئيسية «الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة» بالإضافة للعمل على إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة مع شركات من الهند والبرازيل.