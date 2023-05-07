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تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة إلى الغد

كتب:

بسمة عبدالستار
01:38 م | الأحد 07 مايو 2023
محكمة- صورة أرشيفية

محكمة- صورة أرشيفية

قررت الدائرة السادسة جنايات، بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته بسلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات بينهما في منطقة النزهة، للغد.

وورد التقرير الخاص بالمتهم بعد إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية وتبين أنه سليم القوي العقلية.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل.

التحقيق مع المتهم بقتل زوجته

وكانت النيابة العامة، قد انتهت من التحقيق مع المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة لقيامه في غضون العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استل سلاح أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه بعد حدوث المشاجرة بينه وبين المجني عليها وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

وتابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

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بقلم بسمة عبدالستار