خطوبة شقيق أصالة نصري في حفل عائلي

احتفل أنس شقيق الفنانة أصالة نصري بخطوبته، على شقيقة الإعلامية أميرة بدر في حفل عائلي.

أصالة تحتفل بخطوبة شقيقها

أقيم الحفل في منزل الأسرة بالقاهرة، بحضور شقيقته أصالة نصري، وأولادها شام وخالد وزوجها فائق حسن.

وفي سياق آخر، تخطط أصالة لجولة غنائية في عدد من الدول العربية، منها السعودية والإمارات والمغرب، في أول تعاون بينها وبين الشركة التي يتولى إدارتها ابنها خالد الذهبي، حيث يعمل على تجهيز فيلم قصير عن مسيرتها.