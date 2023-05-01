أصالة تقدم أغنية جديدة في حفلها بمتحف الحضارة

تحيي الفنانة أصالة، حفلا غنائيا في المتحف القومي للحضارة المصرية، بمنطقة الفسطاط 5 مايو المقبل، في أول حفل لها بمصر خلال عام 2023.

4 معلومات عن الحفل

الأول من تنظيم شركة ابن أصالة خالد الذهبي

الحفلة ستكون الأولى لأصالة بالقاهرة، بعد غياب 6 أشهر.

أسعار الحفلات تحددت:

- الأولى Standing بـ2500 جنيه.

- الثانية HighTables بـ6000 جنيه.

- الثالثة GOLD بـ8000 آلاف جنيه.

- الرابعة بـ PLATINUM بـ9000 آلاف جنيه.

- الخامسة DIAMOND بـ10 آلاف جنيه.

- السادسة VIP بـ12 ألف جنيه.

ستقدم أصالة في الحفل أغنية جديدة

روجت أصالة للحفل، بنشر صورة الملصق الدعائي عبر حسابها بتطبيق Instagram، وعلقت كاتبة: «أهلي وحبايبي بمصر العظيمة، كل سنة وأنتوا بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو، رح نسترجع ذكرياتنا، ونستمتع بالجديد، وسوا رح نأسّس ذكرى لليلة غير كلّ الليالي».