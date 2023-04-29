خالد الذهبي يعبر عن سعادته بعد تنظيمه حفلا لوالدته أصالة: حلم وتحقق

أعلن خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة، عن تنظيمه حفلا لوالدته للمرة الأولى، المقرر إقامتها بالقاهرة في متحف الحضارات يوم الجمعة 5 مايو المقبل، معربا عن سعادته لأنه كان يتمنى تكريمها بأكبر قدر ممكن وتحققت الأمنية.

خالد الذهبي يعبِّر عن سعادته بسبب تنظيم حفل والدته

وكتب خالد الذهبي نجل أصالة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»: منذ صغري، كان حلمي هو تكريم أمي بأكبر قدر ممكن، كنت أرغب في التنافس مع كل من يحبها وأن أفعل شيئًا مميزًا لها حقًا، واليوم أعيش هذا الحلم بمساعدة فريقي المذهل، إنها فقط البداية التي أعدك بها.

أصالة تدعم نجلها

وكانت الفنانة أصالة حرصت على دعم نجلها، عبر حسابها الرسمي علي موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث كتبت: «أهلي وحبايبي بمصر العظيمة كل سنة وإنتم بألف خير.. استنوني بحفلة كتير بتعني لي بمتحف الحضارات يوم 5 مايو نسترجع ذكرياتنا».

وأضاف: «نستمتع بالجديد سوا رح نأسس ذكرى لليلة غير كل الليالي.. هي الشركة لابني لودي حلمه عم يكبر الله يعطيك كل ياللي بتتمناه».