تفاصيل شهادة الاستثمار «ب» من البنك الأهلي.. عائد مرتفع ومدتها عام

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على شهادات الادخار والاستثمار في شهر مايو 2023، ومن بينها شهادة استثمار «ب»، والتي تتميز بارتفاع سعر العائد، ومدتها عام فقط.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، لشهر مايو 2023، على شهادة استثمار «ب»، تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها، ودورية صرف العائد شهريًا، والمدة عام واحد فقط.

تفاصيل شهادة الاستثمار «ب» من البنك الأهلي

ويحق للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب البالغين والقصر شراء الشهادة، بحسب البنك الأهلي المصري.

سعر العائد على شهادة استثمار «ب»

وسعر العائد على شهادة استثمار «ب» 11%، ويمكن صرفه عن طريق ماكينات الصرف الآلي، كما أن يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

ومن مميزات شهادة الاستثمار في البنك الأهلي المصري، أنها تدرعائدا دوريا شهريا بسعر ثابت طوال مدة الشهادة.

مميزات شهادة الاستثمار

ويتم تحديد سعر العائد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات، ويحتسب اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء، ويُصرف في تاريخ استحقاقه، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.