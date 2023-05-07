كم يدفع البنك الأهلي عائدا على وديعة السنة بنهاية المدة؟.. جدول مايو يوضح

كشف البنك الأهلي المصري، عن أسعار العائد على الودائع تزامناً مع شهر مايو 2023، من بينها وديعة السنة بعائد يصرف في نهاية المدة، كما أن هناك مدة بداية من أسبوع وحتى 7 سنوات.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، لشهر مايو 2023، على وديعة السنة بعائد يصرف في نهاية المدة، يكون الحد الأدنى 1000 جنيه مصري.

سعر العائد على وديعة السنة من البنك الأهلي

وبالنسبة لسعر العائد على وديعة السنة التي تصرف في نهاية المدة تكون 7.50%، ونفس العائد يكون للوديعة العامين والأقل من 3 سنوات.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

وعن سعر العائد على وديعة الأسبوع وحتى 15 يومًا يكون 5%، ويكون الحد الأدنى للوديعة 100 ألف جنيه وذلك بالنسبة للأقل من مدة الشهر.

والعائد على وديعة الشهر والأقل من شهرين 6.50%، ونفس السعر على الشهرين والأقل من 3 أشهر.

ويتيح البنك الأهلي، الاقتراض بضمان الوديعة حسب القواعد، ويمكن أيضًا استرداد الوديعة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.