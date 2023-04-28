فروع البنك الأهلي المصري بالمحافظات.. «اعرف أقرب مكان ليك»

أصبحت التحويلات والتعاملات المالية الحكومية، ما بين رواتب وتسديد رسوم قرعة الحج المصرية، وحجز شقق الإسكان الاجتماعي والأراضي تتم إلكترونيًا عن طريق فيزا الدفع، أو عبر فروع البنوك الوطنية بالمحافظات، مثل البنك الأهلي لذا أصبح معرفة أقرب فرع لأي منها من المعلومات المهمة.

وتسهيلا على المواطنين تنشر «الوطن» لمتابعيها في إطار خدماتها المتعددة عناوين فروع البنك الأهلي بالمحافظات، وفقا للبنك الأهلي.

محافظة القليوبية: شارع داليا متفرع من شارع العاشر من رمضان، برج المدينة المنورة.

محافظة الجيزة: شارع جامعة، كلية الهندسة، جامعة القاهرة، الجيزة.

فروع البنك الأهلي المصري المعاملات الإسلامية

92 ش التحرير، برج ساريدار، بجوار مسجد اسد بن الفرات، الدقي، الجيزة

فرع البنك الأهلي المصري في أكتوبر:

طريق الواحات، حدائق الفردوس، داخل ستار مول، مبنى رقم 3، السادس من اكتوبر.

عناوين فروع البنك الأهلي المصري

محافظة الاسكندرية: شارع بهاء الدين الغتوري متفرع من ش فوزي معاذ، سموحة.

فرع البنك الأهلي المصري في محافظة الغربية: شارع بورسعيد تقاطع طريق طنطا المنصورة، السنطة، الغربية.

فرع البنك الأهلي المصري في محافظة الدقهلية: 55 ش الخلفاء الراشدين، المنصورة.

فرع البنك الأهلي المصري في محافظة المنوفية: 58 ش طلعت حرب، الشهداء، محافظة المنوفية.

فرع البنك الأهلي المصري بمحافظة البحيرة شارع جمال عبد العناصر شارع 26 يوليو سابقا،

فرع البنك الأهلي المصري في بورسعيد 52 شارع الجمهورية ، بورسعيد.

البنك الأهلي المصري في الإسماعيلية1 شارع خالد بن الوليد تقاطع ش التحرير، محافظة الاسماعيلية.

البنك الأهلي المصري في كفر الشيخ

شارع الجيش، بجوار البنك الزراعى المصرى، كفر الشيخ.

البنك الأهلي المصري بمحافظة دمياط: 37 شارع سعد زغلول متفرع من شارع كورنيش النيل، محافظة دمياط.

البنك الأهلي المصري في مرسى مطروح 31 شارع الجلاء، مرسى مطروح.

فروع البنك الأهلي المصري في محافظات الصعيد

فرع البنك الاهلى المصرى بمحافظة الفيوم 9 شارع جمال عبد الناصر، ميدان المسلة، عمارة مصر للتأمين، محافظة الفيوم.

فرع البنك الأهلي المصري في بنى سويف: شارع صلاح سالم، محافظة بني سويف.

فرع البنك الأهلي المصري في محافظة المنيا شارع عمر بن الخطاب، محافظة المنيا.

فرع البنك الأهلي المصري في أسيوط: ميدان سعد زغلول، محافظة اسيوط

محافظة سوهاج: شارع التحرير، أمام شرطة النجدة.

محافظة قنا: شارع هريدى، محافظة قنا.

محافظة أسوان: شارع ابطال التحرير متفرع من ش كورنيش النيل.

محافظة الوادي الجديد: شارع جمال عبد الناصر، الخارجة.

محافظة البحر الأحمر: قطعة رقم 9، الغردقة، مجمع البنوك.

فرع البنك الأهلي المصرى في محافظة جنوب سيناء شارع الشهيد احمد حمدي، مجمع البنوك، بجوار محكمة جنوب سيناء الابتدائية.

فرع البنك الأهلي المصري في محافظة شمال سيناء: شارع 23 يولو، العريش، محافظة شمال سيناء.