وكيل «الشيوخ» يدعو إلى تبني استراتيجية لتطوير التعليم من «الأساسي» للجامعي

أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بأننا اليوم أمام استراتيجية جديدة ترسخ تفعيل النصوص الدستورية والقانونية لدور مجلس الشيوخ في البحث، وبينها الموضوع المطروح في جلسة اليوم حول فكرة مناقشة الاستراتيجية، لافتا إلى أن مفهوم الاستراتيجية من الناحية العسكرية هي أن أخطط تخطيط سليم مبني على أسس علمية وفكرية، وأن تنعت هذه الاستراتيجية بوصفها وطنية أي أن فيها مصلحة للوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لعرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة حكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني.

أبوشقة: نؤسس لجمهورية جديدة

واستكمل «أبو شقة»، كلمته: «ما يُبحث اليوم هو خطوة جادة على طريق طويل لاستراتيجيات، ولابد ونحن نؤسس لجمهورية جديدة أن نكون أمام استراتيجيات جديدة في كافة المجالات (الصحة، التعليم، الاقتصاد).. بداية الطريق الطويل أن نضع أقدامنا ونسير بخطى راسخة وثابتة نحو هدف، وإننا أمام جمهورية جديدة ويجب أن نكون أمام كل ما هو مستحدث، فلا يمكن فصل التعليم العالي عن المراحل السابقة للتعليم، لأن التعليم في واقعه عبارة عن (تلميذ، منهج، مدرسة، مدرس) وقبل الوصول لمرحلة التعليم العالي فلابد أن تكون من البداية، وهناك دولا كثيرة سبقتنا وفي ظروف متقاربة مننا، ويجب مراقبة الأطفال من البداية وتلقينهم ما يتناسب مع أعمارهم، فكل شخصية لها مخزون في العقل الباطن».

تبني استراتيجية بالنسبة لمنظومة التعليم

ودعا وكيل الشيوخ إلى ضرورة تبني استراتيجية بالنسبة لمنظومة التعليم عمومًا بداية من دخول الطفل المدرسة حتى التعليم الجامعي، على سبيل المثال هل ما تم دراسته منذ 70 عاما يناسب أطفال اليوم في المدارس؟ فهناك مستحدثات أولى في هذا المجال، وبالنسبة للتعليم العالي وما يطرح رائع وهام ومفيد ولازم في هذه المرحلة.

ولفت «أبوشقة» إلى وجود 37 كلية حقوق وكذلك العديد من الكليات، وبالتالي يجب وضع استراتيجية لما يحتاجه سوق العمل، هل يعقل أن تكون الكليات بالمجموع؟ وعلى لجان مجلس الشيوخ أن تكون أمام إستراتيجيات في كل المجالات ومناقشتها مع خبراء متخصصين في هذا الشأن.