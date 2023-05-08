محافظ الجيزة: استلام 18 ألف طن قمح في الصوامع والشون حتى اليوم

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتظام عمليات التوريد واستلام الأقماح المحلية من المزارعين خلال الموسم الحالي للتوريد على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر، وعددها 13 موقعا تخزينيا بمراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحا أنّ إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى اليوم بلغت 18 ألف طن، وجار متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، كما أكد أنّ الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين والتيسير عليهم منذ الحصاد وحتى التوريد.

صرف مستحقات الموردين أولًا بأول

ووجّه محافظ الجيزة، مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن، بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح في الصوامع والهناجر والشون، وتقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد، مشيرًا إلى أنّ إجمالي المساحة المنزرعة بالأقماح في نطاق المحافظة بلغت 19 ألف فدان.

وأكد راشد، أهمية التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية والجهات المعنية كافة، لتقديم الدعم وتسهيل الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول، حيث بلغ سعر الإردب 1500 جنيه زنة 150 كيلوجراما، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، طبقا لما حددته الدولة لموسم التوريد، بعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع الوزارات المعنية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمراجعة سعر توريد القمح للفلاحين للموسم الزراعي الحالي ودعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

توريد .62 طن بشون البنك الزراعي المصري

من جانبه، أوضح المهندس أسعد منادي، وكيل وزارة الزراعة، أنّه جرى توريد 2 طن و676 كيلوجراما بشون البنك الزراعي المصري، و2788 طنا و330 كيلوجراما للشركة العامة للصوامع، إضافة إلى 9810 أطنان و980 كيلوجراما شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، و5423 طنا للشركة القابضة للصوامع.