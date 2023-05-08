المؤبد لمتهم والسجن 5 سنوات لآخرين لتعاطي المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من «م.ع.م» بالسجن المؤبد غيابيًا، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه، مما أسند إليه، والسجن المشدد 5 سنوات للمتهم «م.ف.ع» وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، مما أسند إليه، والسجن 5 سنوات للمتهم «أ.ال.ش» وتغريمه مبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، مما أسند إليه، وألزمت المحكومين عليهم الأول والثالث بالمصاريف الجنائية، لاتهامهما بتعاطي المخدرات.

حكم جنايات الإسكندرية، جاء برئاسة المستشار محمود طه سالم رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار أحمد عبد الوهاب تركي، والمستشار خالد محمد عبد الفتاح، وسكرتير المحكمة كيرلس الراوي، في القضية المقيدة، برقم 27805 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ضبط المتهمين وتعاطيهم المخدرات.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثانِ، أنه نفاذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر ضد المتهمين كل من «م.ف.ع» عامل و«أ.ال.ش» سائق توكتوك و«م.ع.م» ميكانيكي، في القضية رقم 5615 لسنة 2022 جنايات الرمل ثان، جرى القبض عليهم.

اعترافات المتهمين.. اتجار وتعاطي

وتمكن ضباط القسم من ضبط المتهمين، إذ دلت التحريات السرية على حيازة وإحراز المتهمين لمخدر الحشيش بقصد التعاطي وضبطهم متلبسين.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي، أنه بفحص العينات المأخوذة من المتهمين، عُثر بها على نواتج مخدر الحشيش.

كما أقر المتهم الأول والثاني والثالث بتعاطيهم المخدرات، وأضاف المتهم الثاني بتقديم المتهم الثالث مخدر الحشيش للتعاطي، وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها السابق.