عضو بجمعية رجال الأعمال: هناك فرص نمو قوية بالقطاع العقاري المصري (حوار)

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إنه لا بد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء حتى لا تتم المغالاة بشكل غير معقول ومبالغ فيه، وذلك لن يتم إلا من وضع خطة ورؤية واضحة تشمل تكاليف الإنتاج وهامش الربح في كل حلقة بعيدا عن المزايدة حسب الأهواء وهذا دور أصيل للحكومة ويمكنها وضع ضوابط حاكمة له من خلال الجهات الرقابية بعيدا عن التعدي على سياسة السوق الحرة.

وأضاف عبد اللاه، في حواره لـ«الوطن»، أن هناك فرص نمو قوية في القطاع العقاري المصري نتيجة للبنية التحتية القوية جدا التي نفذتها الدولة من شبكة طرق وكباري قوية تخدم حركة النقل وكذلك تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وهذا فضلا عن التخطيط الجيد للمشروعات العقارية من قبل المطورين العقاريين وما يتم توفيره من خدمات ومميزات داخل المشروعات.

وتابع أن هناك عدة مطالب لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالعقارات متمثلة في منح عناصر جذب قوية لأي مستثمر عربي أو أجنبي كإزالة أي معوقات تواجه من تراخيص وتخصيص أراضٍ وتمويلات بنكية بضوابط عادلة.

شعبة الاستثمار العقاري: لا بد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء في مصر

وإلى نص الحوار..

في البداية.. هل الوقت الآن مناسب للشراء؟ ومتى يكون الوقت مناسبا؟

- الوقت مناسب جدا لشراء العقار لأنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتكلفة مواد البناء فإن أسعار العقار تتزايد بشكل مستمر ولذلك كلما أسرعنا بقرار الشراء يكون أفضل.. ولا ننسى أن العقار من أهم الأوعية الادخارية والاستثمارية في ظل تراجع سعر العملة مقابل الدولار.

- هل ازدادت المبيعات خلال الفترة الماضية أم هناك ركود بالسوق العقارية؟

في الحقيقة المبيعات لم تزد خلال الفترة الماضية في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي أثرت بشكل كبير على ارتفاع جميع السلع، كما أن البعض يترقب استقرار الأسعار، ولكن هذا غير وارد في ظل الأوضاع الحالية، ومع ذلك هناك حالة من البيع والشراء ولا توجد حالة ركود كما يقول البعض.

- ما هي أكثر المدن التي تشهد طلبا متزايدا على العقارات؟ ولما دونا عن غيرها؟

المدن الجديدة كلها بها حالة جيدة من الطلب على شراء العقار بها في ظل خطة الأسعار المتاحة من المطورين بها وكذلك التمتع بالخصوصية والهدوء بشكل كبير، خاصة في العاصمة الإدارية وأكتوبر وزايد الجديدة والعبور وبدر.

- ما أهم التحديات التي تواجهها السوق العقارية المصرية وكيف يمكن التغلب عليها؟

يواجه القطاع العقاري في مصر العديد من التحديات في الوقت الحالي، ومنها ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل مبالغ فيه، خاصة أسعار الحديد وكذلك تراجع سعر العملة مقابل الدولار وإلغاء مبادرة التمويل العقاري في 2022 وارتفاع أسعار الفائدة على إقراض المشروعات العقارية، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي المخصصة للمشروعات العقارية ولذلك لا بد من وضع خطة استثنائية لمساعدة القطاع العقاري على النمو في هذه الظروف وحل هذه التحديات.

شعبة العقارات: إزالة المعوقات ومنح عناصر الجذب ضروري لتحسين مناخ الاستثمار في مصر

- هل هناك فرص لنمو القطاع العقاري في مصر؟ وما الذي يميز القطاع المصري عن غيره؟

بالطبع هناك فرص نمو قوية في القطاع العقاري المصري، نتيجة للبنية التحتية القوية جدا التي نفذتها الدولة من شبكة طرق وكباري قوية تخدم حركة النقل وكذلك تطوير خدمات المياه والصرف الصحي، وهذا فضلا عن التخطيط الجيد للمشروعات العقارية من قبل المطورين العقارين وما يتم توفيره من خدمات ومميزات داخل المشروعات.

- هل هناك مطالب أو رؤية لتحسين مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالعقارات؟

بالطبع هناك مطالب عده متمثلة في منح عناصر جذب قوية لأي مستثمر عربي أو أجنبي يستعد للاستثمار في السوق المصرية وتشجيع المستثمرين الموجودين حاليا بإزالة أي معوقات تواجه من تراخيص وتخصيص أراضي وتمويلات بنكية بضوابط عادلة وكذلك فتح طرق جديدة ومبتكرة لتصدير العقار المصري.

- هل من الضروري وضع سقف لأسعار مواد البناء؟ وهل من الممكن فعل ذلك؟

لا بد من وضع سقف محدد لأسعار مواد البناء حتى لا يتم المغالاة بشكل غير معقول ومبالغ فيه، وذلك لن يتم إلا من وضع خطة ورؤية واضحة تشمل تكاليف الإنتاج وهامش الربح في كل حلقة بعيدا عن المزايدة حسب الأهواء وهذا دور أصيل للحكومة ويمكنها وضع ضوابط حاكمة له من خلال الجهات الرقابية بعيدا عن التعدي على سياسة السوق الحرة.

- ختاماً.. ما أهم النصائح للمقبلين على شراء العقارات؟ وما توقعاتك للفترة المقبلة؟

ننصح أي مقبل على شراء العقار سرعة اتخاذ القرار بالشراء وحساب خطة السداد المطروحة عليه من قبل شركات التطوير وهل تناسبه في الفترة المقبلة أم لا، لأن العقار وعاء ادخاري آمن وسعرها في تزايد مستمر مع ارتفاع قيمته السوقية.