شكاوى من صعوبة امتحان الهندسة للصف الأول الإعدادي في القليوبية

اشتكى عدد من طلاب الصف الأول الإعدادي بمحافظة القليوبية، من صعوبة امتحان الهندسة الذي عقد اليوم الاثنين، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتميز وطويل جدا لا يتناسب مع الوقت المخصص.

فيما وجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم القليوبية، بمراجعة الامتحان وأي شكوي رسمية تصل لغرفة عمليات المحافظة ومديرية التعليم على الفور.

انطلاق امتحانات الصف الأول الإعدادي القليوبية

وأوضحت وكيل التعليم، في بيان، أن طلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية، بدأوا امتحانات نهاية العام الترم الثاني السبت الماضي، بمادة اللغة العربية والخط والإملاء فيما أدوا اليوم الإثنين الهندسة والعلوم، كما سيؤدي الطلاب الأربعاء اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء، ويختتمون الامتحانات السبت المقبل بمادتي الدراسات الاجتماعية والكمبيوتر.

انتظام امتحانات الترم الثاني بمدارس القليوبية

في سياق متصل، أكد بيان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أي تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا، وإحالتها للنيابة المختصة.

ولفتت إلى أنه يؤدي 148723 طالبا وطالبة بالصف الرابع الابتدائي، الامتحان داخل 1135 مدرسة فيما يقوم 145794 طالبا وطالبة بالصف الخامس الابتدائي الامتحان بأداء الامتحانات داخل 1071 مدرسة، بينما يقوم 137419 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي بأداء الامتحان داخل 801 مدرسة.