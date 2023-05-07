لجنة من «تعليم القليوبية» لفحص واقعة تبديل امتحانات الصفين الرابع والخامس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من الموجهين المختصين والمتابعة لفحص الشكاوى التي وردت لغرفة عمليات امتحانات المديرية بالواقعة التي شهدتها المدارس التابعة لإدارة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، خلال أداء امتحانات المهارات للصفين الرابع والخامس للمرحلة الابتدائية، حيث تبين أن مسؤولي التعليم طبعوا امتحان مادة المهارات للصف الرابع الابتدائي ووزعوه على الصف الخامس وامتحان الصف الخامس وتم توزيعه على الصف الرابع، ما أثار حالة من الارتباك باللجان المختلفة.

لجنة لفحص واقعة امتحانات الصفين الخامس والرابع الابتدائي

وأكدت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان لها، أنه تم تشكيل لجنة من الموجهين المختصين على الامتحانات لفحص الواقعة والتحقيق فيها واتخاذ كل الإجراءات اللازمة القانونية بشأنها ضد المخالفين والحفاظ على حقوق الطلاب.

تفاصيل تبديل امتحانات الصف الرابع والخامس بالقليوبية

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم أن أولياء الأمور والمهتمين بالتعليم تداولوا وتقدموا بشكاوى من إدارة شبين القناطر التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن توزيع امتحان المهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي الذي أداه الطلاب اليوم على الصف الخامس الابتدائي والعكس بتوزيع امتحان الصف الخامس على الرابع، ما تسبب في عدم قدرة الطلاب على أداء الامتحان.

وناشد مقدمو الشكاوى المسؤولين بـ«تعليم القليوبية» بمحاسبة المتسببين عن الأمر وأيضا المتسترين عليه والذين لم يبلغوا غرفة العمليات بالإدارة والمديرية لاتخاذ اللازم وتركوا الطلاب في حيرة من أمرهم.

وأوضح البيان أن سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أمرت بتشكيل لجنة من موجهي العموم بالمديرية للفحص واتخاذ قرار في صالح الطلاب إذا ثبت صحة ما ورد.

وكان طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي قد أدوا اليوم بمحافظة القليوبية امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.