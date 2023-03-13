«تعليم القليوبية» تشارك بـ3 مشروعات في معرض العلوم الدولي بأمريكا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية اختيار 3 مشروعات طلابية بمعرض الهندسة الدولي بأمريكا، وهي المشروعات الطلابية من أبناء المحافظة الفائزة في معرض العلوم والهندسة ISEF الجمهوري، والذي أقيم خلال الفترة من 11 مارس إلى 13 مارس الجاري بالمدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية.

مشاركة 11 مشروعا

وأوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن المعرض شارك فيه من القليوبية 11 مشروعا، حيث فازت القليوبية وطلابها وتم اختيار وتصعيد 3 مشروعات لحضور معرض العلوم والهندسة الدولي والذي يقام في أمريكا.

وهنأت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الطلاب المشاركين بالمشروعات، وهم:

- مشروع الغرفة الحسية بدون غرفة، الطالبتان رحمة وائل سليمان وبسملة خالد أحمد، في مجال العلوم الاجتماعية والسلوكية، مدرسة المتفوقين ستيم العبور.

- مشروع قش الأرز المستدام، الطالب محمد أحمد حسن، والطالبة جنى أحمد حسن، في مجال علم المواد مدرسة المتفوقين ستيم العبور.

- مشروع القفازات المتكلمة، الطالبان محمد حمادة فهمي ويوسف حسن محمد، في مجال الروبوت والآلات الذكية، مدرسة المتفوقين ستيم العبور.

مراكز متقدمة في معرض العلوم والهندسة

وأوضح بيان المديرية، أن طلاب القليوبية فازوا بمراكز متقدمة في معرض العلوم والهندسة كالتالي:

- المركز الأول في مجال الميكروبيولوجي، الطالبان طارق تامر علي محمد، ومحمد رأفت محمد، بمشروع معالجة مياه الصرف الصحي باستخدام الطحالب، مدرسة المتفوقين ستيم العبور.

- المركز الثاني في مجال الميكروبيولوجي، الطالبتان مورين نمر ملك سيف، وسالي حمدي عبد الفتاح، بمشروع تعقيم بالأشعة فوق البنفسجية المنعكسة، مدرسة ستيم العبور.

- المركز الأول في مجال الأرض وعلوم البيئة، الطالبتان ملك أحمد سيد وياسمين محمد إبراهيم، بمشروع البلاستيك المتحلل والطاقة الكهربية، مدرسة ستيم العبور.

- المركز الثاني في مجال الكيمياء الحيوية، الطالبة نورهان هشام رحيم، بمشروع لا مزيد من الامتصاص الفيروسي، مدرسة حسن أبو بكر الرسمية بالقناطر الخيرية.