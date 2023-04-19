«مياه سوهاج»: تخصيص 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الدفع خلال عيد الفطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، عن فتح باب 11 مركزا لشحن العدادات مسبقة الدفع في جميع مراكز المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فى الفترة من الجمعة الموافق 21 إبريل وحتى الثلاثاء الموافق 25 من نفس الشهر، لشحن وتهيئة وإصلاح جميع الأعطال التى قد تحدث بالعدادات.

مسبقة الدفع صرح بذلك

فترة عمل مراكز شحن مياه سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمياه سوهاج، إنّ الشركة قامت بنشر أسماء وأرقام الهاتف المحمول لمسؤولي مراكز الشحن بكل مركز من مراكز المحافظة، على أن تعمل تلك المراكز في الفترة من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا في جميع المراكز.

طرق شحن كروت مياه سوهاج بالعيد

من جانبه، أوضح المحاسب نبيل عبد العليم رئيس القطاع التجارى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، أنه يمكن شحن العدادات من خلال مراكز الشحن أو عن طريق الدفع الإلكتروني فوري في أي وقت، ومن أي مكان لتسهيل الحصول على الخدمة، ولتمكين العملاء من شحن عداداتهم بطريقة سريعة وسهلة وآمنة، وأنه يوجد 3461 ماكينة دفع إلكترونى بجميع قرى ومراكز محافظة سوهاج.

طرق تلقى الشكاوى بمياه سوهاج

ونوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنها تتلقى جميع شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي أو محمول، على رقم 01207125125 من خلال خدمة الواتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول «HCWW 125»، أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكترونى www.scww.com.eg لبحثها وحلها على الفور.