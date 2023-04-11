محافظ سوهاج يفتتح مركز خدمة عملاء مياه طهطا المطور.. يخدم 18 ألف مشترك

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، مركز خدمة عملاء مياه طهطا، والذي تم تطويره ضمن 11 مركز خدمة عملاء بمحافظة سوهاج، ويخدم 81 ألفا و450 مشتركا في مدينة طهطا وقراها، والتي تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي، بالإضافة إلى 29 قرية تابعة و85 كفرا ونجعا.

إحلال وتجديد مركز خدمة العملاء

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، إنه تم إحلال وتجديد مركز خدمة العملاء بمركز طهطا، بعد أن تم إدراج المركز ضمن المراكز التي سيتم بها تنفيذ المرحلة الثانية بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، ليكون على استعداد لاستقبال المشتركين الجدد.

وتقدم مراكز خدمة العملاء أكثر من 16 خدمة بينها التعاقد على عداد مياه جديد وخدمة التصالح على وصلة خلسة وخدمة توصيل خدمة الصرف الصحي وخدمة تغيير اسم المتعاقد محل الاشتراك وخدمة فحص ومعايرة العداد وخدمة تعديل أو استبدال وصلة مياه أو وصلة صرف صحي وخدمة تغيير عداد بدل تالف أو بدل فاقد وخدمة إضافة وحدة أو أكثر على اشتراك فرعي وخدمة بيع القطع الموفرة للمياه.

تطوير مراكز الخدمة

وأشار رئيس مياه سوهاج أنه تم الانتهاء من تطوير مراكز خدمة عملاء بمراكز دار السلام وساقلتة وجرجا والمنشأة وطما والمراغة وجهينة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.