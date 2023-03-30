قرى «حياة كريمة» في 7 محافظات تستقبل قافلة البنك الزراعي المصري

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، سامي عبد الصادق نائب رئيس البنك الزراعي المصري، والنائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وعصام محمد الجزار رئيس قطاع القليوبية بالبنك.

وجرى خلال اللقاء تسليم مساهمات البنك الزراعي المصري لدعم الاسر الأكثر احتياجا في القليوبية لتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية من خلال قسائم مواد غذائية يستخدمها المستحقون في شراء احتياجاتهم من المجمعات الاستهلاكية.

الأسر الأولى بالرعاية

وفي محافظة الشرقية استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وفد البنك الزراعي برئاسة الاستاذ سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة وجرى خلال اللقاء تقديم مساهمات البنك للأسر الأولى بالرعاية في المحافظة.

وأثنى المحافظ على مبادرة البنك الزراعي المصري، والتي تأتي تماشيا مع المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الدولة في كل المجالات والقطاعات للوصول للأسر الأكثر احتياجا بمختلف القرى والمراكز والمدن، وتقديم كل أوجه الرعاية والمساندة لهم.

تيسير زواج الفتيات

وخلال اللقاءات، أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية، مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وانطلقت القوافل لتجوب كافة قرى المحافظة خاصة في قرى حياة كريمة في مراكز «أسوان وإدفو وكوم أمبو ونصر النوبة» لتصل لآلاف الأسر الأكثر احتياجا، لتوفير احتياجاتهم من المواد التموينية والسلع الغذائية الضرورية.

ومن أسوان إلى الأقصر حيث تابع البنك الزراعي المصري توزيع كراتين رمضان من السلع الغذائية والمواد التموينية لتوفير احتياجات محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا في كل قرى المحافظة بحضور محمد شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الأقصر.

وبتعليمات من اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وذلك بحضور شريف الغزناوي رئيس منطقة القناة وسيناء بالبنك الزراعي المصري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

ومن أقصى الشرق إلى أقصى الغرب في محافظة مطروح حيث انطلقت قافلة الخير من مدينة مرسى مطروح، ومنها إلى عدد من قرى سيوة والنجيلة ومركز الحمام وغيرها، وذلك بحضور أسامة المصري رئيس قطاع الاسكندرية بالبنك الزراعي المصري.