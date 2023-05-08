ارتفاع درجات الحرارة في الكويت وسط توقعات بسقوط أمطار

كشف التقرير اليومي الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الكويت خلال الساعات المقبلة، مصحوبة بنشاط رياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية متوسطة إلى خفيفة، حيث تصل سرعتها ما بين 30 و80 كيلومتراً في الساعة، مع وجود احتمالات لسقوط أمطار خفيفة متفرقة، في وقت لاحق خلال ساعات النهار.

ارتفاع درجات الحرارة في الكويت

وأضاف تقارير الأرصاد أن ارتفاع درجات الحرارة فى الكويت، ستستمر في جميع المدن والمناطق الكويتية، مع ارتفاع درجة الرطوبة السطحية، تحديداً في المناطق الساحلية، مما يشعر جميع السكان بدرجات الحرارة العالية، في حين تتوقع الأرصاد أن تتأثر الكويت بكتلة هوائية أكثر سخونة خلال نهاية الأسبوع.

درجات الحرارة في مدن الكويت

وأشار تقرير الأرصاد إلى ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، حيث سجلت العاصمة الكويتية 34 درجة مئوية نهاراً، وخلال الليل 27 درجة، ووصلت درجة الحرارة في مطار الكويت الدولي نهاراً إلى 35 درجة، وأثناء الليل 24 درجة، أما بالنسبة لمدينة العبدلي فبلغت درجة الحرارة 37 درجة نهاراً، و24 درجة ليلاً، فى حين سجلت درجة الحرارة فى مدينة الجهراء 39 درجة نهاراً، و26 درجة ليلاً.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن حالة البحر، اليوم الاثنين، من المتوقع أن تكون حركة الأمواج خفيفة، وعلى ارتفاع يتراوح ما بين قدم و4 أقدام خلال النهار، ولكن من المحتمل ان تعلو الامواج خلال ساعات الليل، لتصل إلى ارتفاع يتراوح ما بين 2 إلى 6 أقدام.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس في الكويت بشكل عام خلال شهر مايو الجاري، مائلة إلى الحرارة، مع فرص لهطول الأمطار على بعض المناطق.