الكويت تعلن غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

كشفت هيئة الرؤية الشرعية بالدولة العربية الشقيقة، عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1444 وإعلانها اليوم، وهو ما تعرضه جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها بالدول العربية المختلفة على مدار اليوم

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن غدا الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك في الكويت.

تحديد موعد عيد الفطر المبارك بالكويت

وطبقًا للحسابات الفلكية الدقيقة وحسابات مركز العجيري العلمي تمت مشاهدة هلال عيد الفطر وأول شوال 2023 في سماء الكويت مساء اليوم الخميس، ليكون عدد أيام شهر رمضان فلكيًا في الكويت 29 يومًا غير كامل العدة.

يذكر أن الحسابات الفلكية كانت دقيقة في تحديد مواقيت الأهلة خلال الشهور الماضية.