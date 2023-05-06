ضبط سبيكتين ذهبيتين مع راكب قادم من الكويت بمطار سوهاج.. أخفاها بملابسه

تمكن ضباط مباحث مطار سوهاج الدولي من ضبط محاسب بشركة مقاولات، بحوزته عدد 2 سبيكة ذهبية زنة «250 جرامًا» مخبأة في ملابسه الداخلية، أثناء عودته من الكويت وحال قيامه بإنهاء أوراقه الخاصة بمطار سوهاج الدولي.

إخطار مدير أمن سوهاج

وكان قد تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا، يفيد بورود إخطار الإدارة العامة لأمن المواني يتضمن تمكن اللجنة الأمنية الجمركية بقسم مطار سوهاج الدولي من ضبط «محمد م ع ع» 33 سنة، حاصل علي بكالوريوس تجارة، ويعمل محاسب بشركة مقاولات بالكويت، ومحل إقامته بمحافظة أسيوط، ويحمل جواز سفر حال إنهاء إجراءات وصوله من دولة الكويت، وبحوزته 2 سبيكة ذهبية 250 جراما، ربع كيلو تقريبًا، مخفاة أسفل ملابسه الداخلية التي يرتديها بين الفخذين.

حيازته للمضبوطات

وبمواجهته بما أسفر عن حوزته أقر بصحة الواقعة وحيازته للمضبوطات، اعترف المتهم بأنه قام بشرائها أثناء تواجده بدولة الكويت بقصد تهريبها للاستفادة من فارق السعر في مصر.

وتم تحرير المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.