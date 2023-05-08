تحصين 47 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية في كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تحصين 47 ألفًا و30 طائرًا ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

منح 14 تصريحًا لنقل الطيور الحية

وقال «بشار»، إنه جرى تطهير سوق واحدة، و3 رياشات، كما جرى عمل 84 عينة ما قبل البيع من 7 مزارع بإجمالى عدد 26 ألف طائر، ومنح 14 تصريحًا لنقل الطيور الحية حفاظًا على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، خلال الأسبوع المنتهي في 4 مايو 2023، وذلك بمتابعة الدكتور علي شعوط، مدير عام الوقاية، والدكتور هشام علام، مدير إدارة الدواجن بالمديرية.

محافظ كفر الشيخ يوجّه باستمرار حملات تحصين الطيور

ومن جهته، وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية وإنفلونزا الطيور، حفاظًا على الثروة الداجنة، وذلك من خلال اللجان البيطرية المختلفة بالمراكز والمدن، للحفاظ على المحافظة خالية من أي أمراض بين الطيور والدواجن.