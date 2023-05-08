تفاصيل امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي.. لا مشاكل بالأسئلة

أعلنت المديريات التعليمية، تفاصيل امتحانات الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2023، مؤكّدة أنَّ الامتحان في مستوي الطالب المتوسط ووفق المواصفات الفنية المعدة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي .

امتحانات الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي

وأضافت المديريات التعليمية، أنَّ غرف العمليات بالمديريات لم تتلقي أي شكاوي خاصة امتحانات الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي، وأنَّ الامتحانات سارت دون أي مشاكل أو عوائق، لافتاً إلى أنَّه تمّ انعقاد غرفة العمليات من صباح اليوم للتأكد من سير العملية التعليمية بانتظام.

وأضافت أنَّه تمّ التشديد على مديري العموم بالمديرية والإدارات التعليمية ومديري بتكثيف أعمال المتابعة والمرور الميداني على المدارس واللجان بنطاق الإدارات التعليمية للتأكّد من استقرارها وانتظامها والالتزام بكل الضوابط واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات.

التصدي للغش في امتحانات الدراسات الاجتماعية الصف الخامس الابتدائي

كما شددت المديريات التعليمية، على التصدي بكل حزم لكل صور الغش داخل اللجان ومنع أجهزة المحمول واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة وكذا التحقق من الالتزام من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والملاحظين وتفعيل إجراءات السلامة والأمن.

تقدير درجات امتحانات صفوف النقل

وبالنسبة للتصحيح وتقدير الدرجات، وجهت المديريات التعليمية، بتوفير أماكن مناسبة للجان تقدير الدرجات والتأكّد من توافر المقاعد والإضاءة اللازم والتهوية وتواجد فرد أمن بالبوابة الخارجية للتأكّد من شخصية مقدري الدرجات لعدم اندساس أحد داخل مقار لجان تقدير الدرجات ووضع تعليمات واضحة داخل اللجان بعدم استخدام التليفون المحمول ولا يسمح بدخول مقار لجان تقدير الدرجات إلا الموجهين ومقدري الدرجات.