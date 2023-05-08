امتحان الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي. «أسئلة وفق المواصفات»

أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي اليوم، امتحان الدراسات الاجتماعية، وict الفصل الدراسي الثاني 2023، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، فضلا عن إجراءات مشددة ضد الغش، ومنع اصطحاب التليفون المحمول إلى داخل اللجان.

امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحان الدراسات الاجتماعية الصف الرابع الابتدائي في مستوى الطالب المتوسط، وتم مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب لقياس مخرجات التعلم، وجاءت الأسئلة وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من خلال المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

امتحان الدراسات الاجتماعية في مستوي الطالب المتوسط

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة، أنّ غرفة عمليات المديرية انعقدت منذ صباح اليوم للتأكد من سير العملية الامتحانية بانتظام دون عوائق، مؤكدا أنّ هناك تعليمات بعدم اصطحاب الهاتف المحمول نهائيا، حتى وإن كان مغلقا لعدم إلغاء امتحان الطالب.

الدروس المحددة للاطلاع بالصف الرابع الابتدائي

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنّ امتحانات الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي لا تتضمن الدروس والموضوعات المحددة للاطلاع والتعلم الذاتي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، كما يلي.

- محذوفات الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا «الدرس الثالث».

الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا «الدرس الرابع تطوير وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع».

ويؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي، غدا، امتحان مادة اللغة الإنجليزية الترم الثاني، ويبدأ في الساعة الثامنة ونصف صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة، فيما يختتم الطلاب الامتحانات يوم الأربعاء بمادة الرياضيات، ويبدأ في الساعة الثامنة والنصف صباحا ولمدة ساعة ونصف الساعة.