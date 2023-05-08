داعية إسلامي عبر قناة الناس: الحيوانات تميز بين الملائكة والشياطين

نشرت قناة الناس، فيديو قصير عبر صفحتها على فيس بوك، للشيخ الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، تحت عنوان «معلومة تسمعها لأول مرة تؤكد أنّ الحيوانات تميز الملائكة من الشياطين».

قدرات الحيوانات بفضل الله

وقال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، إنّ الله سبحانه وتعالى لم يخلق الدواب غافلة، فنهيق الحمار علامة تدل على وجود شيطان، أما الديك فيؤذن عندما يرى الملائكة، بينما الكلاب عند القبور تشعر بعذاب القبر.

وتابع، أنّ الفيل المعروف بفيل أبرهة الحبشي اسمه «محمود»، وكان في مقدمة جيش ملك الحبشة الذي كان يريد هدم الكعبة، لكن الفيل عندما وصل إلى هناك رفض هدم المبنى المقدس، ولم يتحرك تجاه مكة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.