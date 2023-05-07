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متصل عبر قناة الناس: واحد ليه عندي فلوس وناسيها أردها إزاي؟.. و«الإفتاء» ترد

كتب:

محمد عزالدين
09:00 م | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

وجه متصل سؤالا للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا له: «واحد ليه عندي فلوس من فترة كبيرة وهو ناسي وأنا فاكر وخايف يفهمني غلط أردها ازاي؟».

الحاجة اللي له عندي أعطيها إليه

ورد عليه «فخر»، خلال برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، قائلا: «الحاجة اللي له عندي أعطيها إليه، وأبين له أنه كان طرفي كذا، وأسلمها، مستشهدا بقوله تعالى ولا نزر وازرة وز أخرى».

وتابع: «أنا ببرأ ذمتي ولازم أعمل كدة وأبرئ ذمتي من هذا الأمر، بيقوله أنا كان طرفي كذا، والفلوس اللي كانت طرفي كذلك اتفضلها، لكن فلان الآخر أنا ليس لي علاقة به».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.

 

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