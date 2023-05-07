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متصلة عبر قناة الناس: بنتي ماتت ومش بشوفها في الحلم.. فهل هي زعلانة مني؟

كتب:

محمد عزالدين
08:59 م | الأحد 07 مايو 2023
الدكتور علي فخر

الدكتور علي فخر

وجهت متصلة للدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلة له: «بنتي ماتت محروقة ومش بشوفها في الحلم فهل هي زعلانة مني؟».

سبب الوفاة بقدر الله

ورد عليها «فخر»، خلال برنامج «فتاوي الناس»، المذاع على قناة الناس، قائلا: «وقت الوفاة وسبب الوفاة وكيف تحصل الوفاة كل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وإذا كنتي مع ابنتك في هذا الوقت كان سيحصل ما حدث».

وتابع: «قضاء الله نافذ، والموت له موعد وله كيفية ولا يستطع أحد أن يغير قدر الله، وعلينا أن نتقبله، وأراد الله أن تموت الفتاة في هذا الوقت وبهذه الكيفية».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

 

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