داعية إسلامي يوضح عبر قناة الناس الطريقة الصحيحة لقراءة سورة البلد (فيديو)

استقبل الشيخ خالد شعبان، الداعية الإسلامي مكالمات هاتفية من متصلين قرأوا سورة البلد، وصحح لهم الشيخ الأخطاء وبين لهم كيفية ضبط مخارج الحروف، وضوابط التلاوة.

وأوضح الشيخ خالد شعبان فى الحلقة الجديدة من برنامج «مع التلاوة» على قناة الناس، كيفية تلاوة سورة البلد بطريقة صحيحة.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.