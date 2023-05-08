«غرفة السياحة»: انطلاق أولى رحلات الحج البري لهذا العام 12 يونيو

بدأ الحجاج الفائزون بقرعة الحج السياحي لهذا العام، وعددهم نحو 16 ألف مواطن، تجهيز المستندات المطلوبة لتقديمها إلى شركات السياحة تمهيدا لاستخراج تأشيرة الحج والاستعداد للسفر لاداء المناسك، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج البري لهذا العام ستنطلق يوم 12 يونيو المقبل، لافتا إلى أن عدد حجاج المستوى البري يبلغ نحو 4 آلاف معتمر.

الضوابط الخاصة بالأتوبيسات الناقلة لحجاج البر

وأضاف لـ«الوطن» أن وزارة السياحة والآثار حددت ضوابط معينة في الأتوبيسات التي ستنقل حجاج السياحة على المستوى البري، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الأتوبيسات الناقلة للحجاج برا ذات مواصفات حديثة، وألا يقل الموديل الخاص بها عن عام 2015، لافتا إلى أن قدوم ومغادرة حجاج السياحة المستوى البري سيكون عبر منفذ «حالة عمار» على الحدود السعودية الأردنية، كما سيتم نقل حجاج البر داخل المشاعر المقدسة (منى - عرفات) بالأتوبيسات السياحية التي قدموا بها من مصر.

مدة برنامج الحج لحجاج المستوى البري

وأشار إلى أن مدة برامج الحج البري تتراوح من 21 إلى 25 يوما، لافتا إلى أن أسعار برامج الحج البرى تبدأ من 130 ألف جنيه، موضحا أن وزارة السياحة والآثار حددت 3 مستويات سكنية يستطيع من خلالها حجاج المستوى البري تحسين مستوى السكن الخاص بهم بمكة المكرمة.