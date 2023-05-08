مقتل سائق في مشاجرة على أولوية تحميل الركاب بالبحيرة

شهدت قرية شرنوب التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، مقتل سائق بالعقد الخامس من العمر، بطلق ناري في شاجرة على أولوية تحميل الركاب، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة

مقتل سائق في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بقرية شرنوب التابعة لدائرة شرطة المركز، ما أسفر عن مقتل سائق، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مشاجرة بين سائقين في البحيرة

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من « أحمد.ا،» 45 عامًا ومقيم بعزبة الخمسين، و «مدحت.خ»، 45 عاما ومقيم شرنوب، نتيجة خلافات علي أولوية تحميل الركاب بين أبنائهما قائدي سيارتين «تمناية» لتحميل الركاب.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل « أحمد أ» طلق ناري، ونقلت الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

ومن جهة أخرى، قال محمد إبراهيم محامي بالجنايات، إن العقوبة المتوقعة للمتهم تصل إلى 10 سنوات كونها مشاجرة أودت بحياة أحدهما، ويأتي ذلك طبقا لملابسات وحيثيات الواقعة.