رئيس «النقل البري»: وفرنا 49 أتوبيسا لنقل العائدين من السودان إلى القاهرة

لم تكتف وزارة النقل، بتوفير قطارات متنوعة لاستقبال العائدين من السودان، في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتوفير الراحة لهم، بل وفرت عددا من الأتوبيسات لنقل العائدين سواء إلى محافظة أسوان أو القاهرة.

التنسيق الكامل مع وزارة النقل

وفي سياق متصل، قال المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، إنه جرى توفير 49 أتوبيسا لنقل العائدين من السودان إلى أسوان أو القاهرة، موضحا أن الجهاز يعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل وفق توجيهات القيادة السياسية بالاستمرار في تقديم الخدمات للعائدين من السودان.

تنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية

وأضاف المهندس السيد متولي لـ«الوطن»، أن الأتوبيسات تنقل العائدين من ميناء قسطل وأرقين، بجانب القطارات المختلفة التي وفرتها هيئة السكك الحديدية، موضحاً أن كل الجهود تجرى أيضا بالتنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم والهلال الأحمر المصري لتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان.

2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان

ومن جهة أخرى، أعلنت هيئة السكك الحديدية، في تقرير لها، الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان، لاستقبال العائدين من السودان ونقلهم في أي وقت إذا تطلب الأمر للقاهرة، في إطار جهود وزارة النقل.