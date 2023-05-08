داعية إسلامي عبر قناة الناس: يجب تربية الأبناء على آداب الإسلام

نشرت قناة الناس، فيديو قصير عبر صفحتها على فيس بوك، للشيخ الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، تحت عنوان «أشياء نفعلها نحسبها تافهة لكنها عند الله عظيمة».

أمور بسيطة عند الله عظيمة

قال الدكتور يسري جبر، الداعية الإسلامي، إنّ البعض يعلم أبناءه تصرفات خاطئة على اعتبارا أنّها أمور بسيطة لا تستدعي التعقيد، ومنها إلقاء الأبناء القمامة في الشارع بعلم الأب أو الأم، مشيرًا إلى أنّ هذه التربية تكون خاطئة، ويجب تربية الأبناء على آداب الإسلام.

وأوضح أنّه يجب علينا إماطة الأذى عن الطريق، وكل هذه الأمور بسيطة لكنها عند الله عز وجل عظيمة.

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.