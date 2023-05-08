«الشرقية للدخان» تنفي وقف إنتاج السجائر البوكس الشعبية: مستمرون دون توقف

نفت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، ما تم تداوله اليوم الاثنين، بشأن توقف إنتاج السجائر البوكس الشعبية، بسبب نقص التبغ.

استمرار إنتاج السجائر البوكس

وقال هاني أمان، الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان، لـ«الوطن»، إنّ إنتاج الشركة من سجائر البوكس الشعبية مستمر دون توقف، ولا يوجد نقص في مخزون التبغ المستخدم في إنتاج هذا النوع من السجائر.

استيفاء متطلبات السوق

وكان مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، وافق على اقتراح إيجاد طرق جديدة غير نمطية لتأمين توريد المواد الخام ولتفادي التأثير على العمليات الإنتاجية البيعية، بهدف استيفاء متطلبات السوق.

وحققت الشركة نموًا 19.2% في أرباحها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مسجلة أرباح 3.48 مليار جنيه مقابل 2.92 مليار جنيه أرباح في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.