«الشرقية للدخان» تعلن الأسعار الجديدة للسجائر

أعلنت الشركة الشرقية للدخان، إيسترن كومباني، اعتماد الأسعار الجديدة لمنتجات صنفي سجاء فايسروي وبال مال.

وبحسب ما أعلنته الشركة فى بيان البورصة، فسعر السجائر فايسروي بسعر 35 جنيها للمستهلك، وسعر سجائر بال مال بسعر 35 جنيها للمستهلك للعبوة 20 سجارة.

اسعار السجائر الجديدة

وبحسب بيان البورصة، فإنّ هذه الأسعار تم اعتمادها في جلسة مجلس الإدارة رقم 9 لسنة 2023، والمعقودة بالتمرير بتاريخ 6/4/2023، بشأن اعتماد الأسعار الجديدة لمنتجات صنفي سجائر فايسروي، وبال مال والعمل يها اعتبارا من صباح يوم السبت الموافق 8/4/2023، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.