«الشرقية للدخان»: تلبية احتياجات السوق المصرية عبر تأمين المواد الخام

وافق مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان «ايسترن كومباني»، على اقتراح إيجاد طرق جديدة غير نمطية لتأمين توريد المواد الخام ولتفادي التأثير على العمليات الانتاجية البيعية، بهدف استيفاء متطلبات السوق.

تأمين توريد المواد الخام

وفي بيان للشركة، اليوم، ناقش مجلس إدارة الشركة الشرقية ايسترن كومباني، مقترح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب البدء في ايجاد طرق جديدة غير نمطية لتأمين توريد المواد الخام ولتفادي التأثير على العمليات الانتاجية البيعية

ووفقًا للبيان، ناقش مجلس إدارة الشركة الشرقية ايسترن كومباني، الأوضاع الاقتصادية للدولة وتأثيرها على نشاط الشركة وعمليات استيراد المواد الخام.

نمو الأرباح

وحققت الشركة نموًا 19.2% في أرباحها خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022، مسجلة أرباح 3.48 مليار جنيه مقابل 2.92 مليار جنيه أرباح في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.