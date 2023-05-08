هل توجد عقوبة لعدم ربط حزام الأمان بالمقعد الخلفي؟.. قانون المرور يوضح

كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد أول وزير الداخلية للشرطة المتخصصة الأسبق، عن حقيقة وجود عقوبة في قانون المرور لعدم ربط حزام الأمان في المقعد الخلفي، وهو التساؤل الذي أثير مؤخرًا.

وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق، في تصريحات صحفية، أنه يجب على السائق والراكب الذي يجلس بجواره ربط حزام الأمان، مشيرًا الى أن المخالفة تكون للسائق والشخص الذي يجاوره فقط وليس في المقعد الخلفي، وذلك وفقًا لقانون حزام الأمان الذي صدر منذ عام 2008.

قانون المرور الجديد

وفي سياق متصل، حدد قانون المرور الجديد، غرامة تتراوح قيمتها بين 100 و300 جنيه، ويجوز التصالح عليها كعقوبة القيادة دون حزام أمان، وغرامة قيمتها بين 1000 و2000 جنيه ويجوز التصالح فيها عقوبة انتهاء إيصال رخصة القيادة، وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، ويجوز التصالح فيها كعقوبة مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وغرامة تصل إلى 1500 جنيه مع إيقاف 6 أشهر، ولا يجوز التصالح فيها كعقوبة مخالفة التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية.