السجن 15 سنة لتاجر مخدرات في الإسكندرية وتغريمه 100 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المشدد 15 عاما للمتهم «م.ن.م» لإدانته بحيازة مخدرات، وتغريمه مبلغ مالي قدره مائة ألف جنيه مما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر حكم جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة في القضية المقيدة برقم 17274 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث.

وتعود الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث، يفيد ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار بدائرة القسم.

تفاصيل ضبط تاجر مخدرات

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، أن التحريات السرية توصلت الي قيام المتهم «م.ن.م»، سائق، بحيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار واستخدامه لسيارة أجرة في وسيلة بيع المواد المخدرة.

وبتقنين الأوضاع، تم القبض عليه وبحوزته طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة محل البلاغ ، عثر بداخلها علي كيس بلاستيكي يحوي بداخله على عدد 24 طربة حشيش.

اعتراف المتهم

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة المضبوطه لتسهيل عملية البيع.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.